Приднестровье – очень уязвимое место в расположении войск России, – Пионтковский
Вокруг Приднестровья складывается интересная ситуация. Молдова заявляет, что готовятся некоторые провокации против ее суверенитета.
Это очень уязвимое место в расположении российских вооруженных сил. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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"Если в Мелитополь генералу нужно еще 84 километра пройти, то в Тирасполь – вообще ничего. Там каких-то 140 старых российских сержантов охраняют огромные склады с оружием. ВСУ могут решить эту проблему очень быстро", – убежден Пионтковский.
Мощный сигнал
22 февраля состоялась встреча "Бухарестской девятки". По словам Пионтковского, на мероприятии было две интересные вещи.
Первая: это была десятка, ведь присутствовала Майя Санду. Вторая: Виктор Орбан не был пущен на порог. Они пригласили замечательную женщину Каталин Новак, которая неоднократно резко выступала против позиции Орбана и поддерживает Украину.
– сказал Пионтковский.
У Орбана очень плохи дела. 23 февраля в украинских СМИ появилась информация о том, что он запросил визит в Киев.
Он дословно сказал: "Я бы охотно приехал в Киев, но меня почему-то еще ни разу не приглашали". Наиболее жирные путинские крысы убегают с его корабля,
– заметил публицист.
Кроме того, Венгрия до сих пор не ратифицировала договор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Орбан назначил данную ратификацию на 1 марта.
"Это тоже сигнал. Они проходят по всему медийному и внешнеполитическому пространству. Путин проигрывает, и от ассоциации с ним все отказываются", – подытожил Пионтковский.
Что Россия может сделать в Молдове
- Россия пытается угрожать Молдавии за евроатлантический выбор. Вряд ли сможет совершить что-то серьезное, но расшатывать ситуацию способна.
- По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, дипломата Александра Хара, Россия делает все, чтобы отвлечь внимание Украины от Востока.
- Так, новые угрозы для Молдовы – это, вероятно, нагнетание и угрозы для дестабилизации ситуации. Сделать что-нибудь серьезное они там не могут из-за географического положения.