Об этом сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил.

Какова ситуация на Южно-Слобожанском направлении?

В понедельник, 23 марта, украинская сторона заявила, что враг пытался атаковать позиции защитников в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки на Южно-Слобожанском направлении. Впрочем все штурмовые группы оккупантов были успешно ликвидированы.

Силы обороны продолжают устойчиво удерживать позиции в Волчанске, отражая попытки противника прорвать оборону.

Заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными,

– говорится в сообщении.

К слову, вечером 22 марта аналитический проект DeepState заявил о продвижении врага в Волчанске, Синьковке и вблизи Зализнянского.

Изменилась ли карта фронта на других направлениях?

По состоянию на 22 марта российские оккупанты накапливают силы для наступления на Великобурлукском направлении. Однако сейчас ситуация на этом участке фронта остается без существенных изменений.

На Купянском направлении враг пытался атаковать в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Кившаровки, однако безуспешно.

Силы обороны эффективно отбили штурмы оккупантов на Лиманском направлении, в частности в районе Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы.

В общем нейтрализовано 13 атак оккупантов. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы противника для замедления его наступления,

– добавили в пресс-службе.

