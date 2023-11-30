Россияне испытывают огромные потери, но продолжают давить. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.
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"Несмотря на это враг, к сожалению, продолжает давить, оказывать огневое влияние. В оккупантов есть достаточное количество боеприпасов ко всему вооружению от автоматов до крупнокалиберной артиллерии. Они продолжают относительно хаотично обстреливать мирные города, территории, посадки, села, поля, все разрушать", – заметил он.
Погодные условия ограничивают действия врага
Владимир Назаренко отметил, что нынешние погодные условия достаточно сильно ограничивают действия оккупантов. Любые активные действия нуждаются в активной логистике. Однако, несмотря на такую погоду, боевые столкновения продолжаются постоянно.
Сейчас относительно плюсовая температура, когда тает снег, дороги очень сильно усложняют возможности врага. Но несмотря на это они с применением большого количества оккупантов продолжают давить. Ситуация не утихает ни на час. То есть это постоянное боевое столкновение, которое длится месяцами,
– объяснил военный.
Назаренко о влиянии погодных условий на действия россиян: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки наступлений на Востоке и Юге Украины. Наши Силы обороны успешно отбивают атаки врага и наносят ему поражения в живой силе и технике.
- В течение суток 29 ноября Воздушные силы ВСУ нанесли 2 авиаудара по районам войск, вооружения и военной техники оккупантов, а также 2 авиаудара по ЗРК противника.
- Украинские ракетные войска ударили по 3 командным постам, 2 складам боеприпасов и 2 районам концентрации российских войск, оружия и военной техники.
- Заметим, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 328 760 боевиков вражеского войска.