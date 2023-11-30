Россияне испытывают огромные потери, но продолжают давить. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

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"Несмотря на это враг, к сожалению, продолжает давить, оказывать огневое влияние. В оккупантов есть достаточное количество боеприпасов ко всему вооружению от автоматов до крупнокалиберной артиллерии. Они продолжают относительно хаотично обстреливать мирные города, территории, посадки, села, поля, все разрушать", – заметил он.

Погодные условия ограничивают действия врага

Владимир Назаренко отметил, что нынешние погодные условия достаточно сильно ограничивают действия оккупантов. Любые активные действия нуждаются в активной логистике. Однако, несмотря на такую погоду, боевые столкновения продолжаются постоянно.

Сейчас относительно плюсовая температура, когда тает снег, дороги очень сильно усложняют возможности врага. Но несмотря на это они с применением большого количества оккупантов продолжают давить. Ситуация не утихает ни на час. То есть это постоянное боевое столкновение, которое длится месяцами,

– объяснил военный.

Назаренко о влиянии погодных условий на действия россиян: смотрите видео

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