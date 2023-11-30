Росіяни зазнають величезних втрат, але продовжують тиснути. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Національної гвардії України Володимир Назаренко.

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"Попри це ворог, на жаль, продовжує тиснути, завдавати вогневого впливу. В окупантів є достатня кількість боєприпасів до всього озброєння від автоматів до великокаліберної артилерії. Вони продовжують відносно хаотично обстрілювати мирні міста, території, посадки, села, поля, все руйнувати", – зауважив він.

Погодні умови обмежують дії ворога

Володимир Назаренко зазначив, що нинішні погодні умови досить сильно обмежують дії окупантів. Будь-які активні дії потребують активної логістики. Однак попри таку погоду бойові зіткнення тривають постійно.

Зараз відносно плюсова температура, коли тане сніг, дороги дуже сильно ускладнюють можливості ворога. Але попри це вони із застосуванням великої кількості окупантів продовжують тиснути. Ситуація не втихає ні на годину. Тобто це постійне бойове зіткнення, яке триває місяцями,

– пояснив військовий.

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