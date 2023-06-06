Перед штурмом противник применяет артиллерийскую подготовку, ведет танковый обстрел. Штурмы проходят в сопровождении бронетехники. Об этом 24 Каналу сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Подробнее о поведении врага

Вчера вечером, 5 июня, три танка и БМП атаковали с одного фланга, а с другого – пошла ракетная пехота. С помощью противотанковых ракетных комплексов удалось ликвидировать два танка. Еще один танк и БМП скрылись.

Что характерно, противник уже хорошо знает наши позиции, их координаты и использует это во время боевых действий. Например, он знает, где находится стрелок, который пользуется Javelin, и БМП своей пушкой по этой позиции достаточно активно поливает,

– подчеркнул

В этой истории помогли "Стугны", поразившие две единицы танков. В то же время массированно атакует пехота.

"При том, что с одного фланга штурмовали кадыровцы, а с другого – россияне. Эта история была зафиксирована из дрона и это характерные действия противника на этом участке", – подытожил представитель Сил обороны.

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