Перед штурмом противник застосовує артилерійську підготовку, веде танковий обстріл. Штурми проходять у супроводі бронетехніки. Про це 24 Каналу сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
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Детальніше про поведінку ворога
Вчора ввечері, 5 червня три танки й БМП атакували з одного флангу, а з другого – пішла ракетна піхота. За допомогою протитанкових ракетних комплексів вдалося ліквідувати два танки. Ще один танк і БМП втекли.
Що характерно, противник вже добре знає наші позиції, їхні координати, і використовує це під час бойових дій. На приклад, він знає, де перебуває стрілок, який користується Javelin, і БМП своєю гарматою по цій позиції досить активно поливає,
– наголосив
У цій історії допомогли "Стугни", які вразили дві одиниці танків. Водночас масовано атакує піхота.
"При тому, що з одного флангу штурмували кадировці, а з іншого – росіяни. Ця історія була зафіксована з дрона і це характерні дії противника на цій ділянці", – підсумував речник Сил оборони.
Ситуація у Мар'їнці: останні новини
- У Мар'їнці тривають активні бойові дії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ там потужно стоять, проте за цим криються запеклі бої, артилерійські обстріли й застосування ворожої авіації.
- Впродовж 2 червня наші захисники відбили 14 ворожих атак у районі міста. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.
- Росіяни не можуть досягти жодного успіху у Мар'їнці. При цьому окупанти вже сперечаються між собою, хто контролюватиме місто.