На Лиманско-Купянском направлении – другая тактика оккупантов, чем в Бахмуте, – Череватый

На Лиманско-Купянском направлении действуют обычные подразделения российской армии. Сейчас там нет ЧВК "Вагнера" и враг применил другую тактику, нежели в Бахмуте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас у оккупантов есть несколько направлений для ударов, одно из них – Авдеевское.

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Что происходит на Востоке

В течение нескольких недель российские захватчики очень активны на Лиманско-Купянском направлении. Они бьют из артиллерии. В частности, за минувшие сутки враг нанес 301 удар разными типами артиллерии.

Бывало и больше – более 400. Там враг действует более классическими подразделениями, нет ЧВК,

– отметил Череватый.

Спикер подчеркнул, что на Лиманско-Купянском направлении действует более классическая тактика оккупантов. За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 37 захватчиков и ранили 100 солдат.

"Враг применяет бронированную технику. За сутки там уничтожили 80 БТР, боевую машину десанта, самоходный миномет "Тюльпан", – рассказал Череватый.

Оккупанты не отбросили тактику ракетного террора

Ранее эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал, что частично для выявления украинской системы ПВО захватчики использовали иранские беспилотники. Сначала они запускали дроны, а затем ракеты.

В общем это свидетельствует о том, что россияне не отбросили свою тактику ракетного террора и нащупывают слабые места ПВО. К тому же, для них подогревает ситуацию то, что Украина получает новую западную технику – Leopard 2, БМП Marder и другое. Таким образом они хотят знать, где эта техника хранится.