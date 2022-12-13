Россияне не могут прорвать украинскую оборону на Востоке, смена тактики не помогла, – ВСУ

Российские оккупанты сменили свою тактику в войне. Несмотря на это, захватчикам не удается прорвать оборону ВСУ на Востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, украинские защитники вынуждают врага менять тактику.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Как рассказал Череватый, наемники с опытом из ЧВК "Вагнера" учат новоприбывших базовым элементам тактики боя, как использовать местность и погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-нибудь тактику, которая может переломить ход событий, нельзя.

Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону,

– отметил полковник.

По словам Череватого, горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага и попытка прорвать нашу оборону. Вместе с тем украинские военные фиксируют истощение у захватчиков запасов боеприпасов 122 и 152 миллиметра, которые они вынуждены уже доставлять из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. В то же время наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", – добавил Череватый.

Что происходит на фронте

Ранее Череватый сообщил, что на фронте происходит много событий – плановые ротации, замена подразделений, передислокация на другие направления.

"Однако не все это нуждается в объявлении, особенно с названием конкретного подразделения – табу. Если там и происходят какие-то события, поверьте, они плановые, поверьте, они с замыслом", – заявил Череватый.