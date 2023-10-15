Путин поставил задачу захватить Луганщину и Донетчину до 2024 года: как враг будет его выполнять

Россияне активизировали наступательные действия на востоке Украины. Армия страны-агрессора пытается выполнить задачу главы Кремля Владимира Путина – захватить Луганскую и Донецкую области до 31 декабря.

Экс-руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу о горячих точках на фронте. Он добавил, что сначала оккупанты строят грандиозные планы, а затем, потерпев поражение, просто молчат.

Читайте также Авдеевка – крепкая крепость: генерал армии в отставке объяснил, как ВСУ обороняют город

ВСУ знают как бороться

Ситуация на фронте сейчас сложная, но совершенно контролируемая Силами обороны. Все понимали, что наступления на фронтах будут происходить, ведь накануне было определенное затишье. В то же время враг накапливал резервы тяжелой техники и личного состава.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Россияне идут в наступление по всем направлениям: Авдеевка, Купянск, Кременная, Белогоровка и т.д. Экс-руководитель Луганской ОВА отметил, что определенное время это наступление будет происходить, а дальше оккупанты посмотрят, есть ли у них где-то успех и уже там враг будет сосредотачивать основные усилия и подтягивать резервы, чтобы пытаться развить этот успех.

"Мы уже неоднократно видели такую тактику. Наши Вооруженные Силы знают, как с этим бороться", – отметил Гайдай.

Какая ситуация в Серебрянском лесничестве: смотрите видео

Самые горячие точки на Лимано-Купянском направлении

Сейчас Макеевка и Невское – это основные направления в Луганской области. Здесь идут тяжелые бои. Оккупанты наносят массированные авиаудары.

Россияне хотят сначала выровнять линию фронта через Макеевку – Торское – Ямполевку к Диброве, а дальше форсировать реку Жеребец.

Ситуация в Серебрянском лесничестве, расположенном к югу от Кременной, остается сложной. Враг продолжает наносить массированные артиллерийские обстрелы. Там пока нет мощного наступления личного состава, но артиллерией оккупанты пытаются разрушить все защитные сооружения, блиндажи и т.д.

– сказал экс-руководитель Луганской ОВА.

На прошлой неделе у россиян были определенные продвижения в районе Белогоровки. Сейчас там 54-я бригада мужественно держит оборону. Россияне думают, что смогут перерезать линию у Григоровки и дальше развивать наступление, однако ВСУ мощно держат оборону.

Ситуация на Востоке: последние новости