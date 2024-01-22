Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу продвижение врага на Авдеевском направлении. Видно, что цель страны-агрессора остается неизменной – окружить и захватить город.
К теме Россияне захватили Крахмальное и давят на Авдеевку: как изменилась карта боевых действий за неделю
"В Авдеевке ситуация такова, что с каждым напором врага наши силы где-то постепенно будут вынуждены отходить. Надо это понимать и к этому быть готовыми. При таких условиях удерживать оборону на некоторых рубежах – это сложная задача", – пояснил Мусиенко.
Украинские военные удерживают позиции, пока это возможно и оправдано ввиду риска окружения и угрозы личному составу. Как только эти вызовы и угрозы возрастут, командование примет решение об уходе.
Защитники делают все возможное
Несмотря на тяжелые условия, украинские военные эффективно выполняют поставленные задачи:
- уничтожить как можно больше оккупантов;
- не допустить ускорения вражеского продвижения;
- истощить российские подразделения.
Кроме того, военно-политическое руководство работает над развитием оборонной линии, которая уже демонстрирует эффективность. Но ее нужно дальше усиливать.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В The Telegraph написали, что на ключевых участках фронта, в том числе возле Авдеевки, украинские военные строят собственную "линию Суровикина". Они используют природные барьеры – озера и реки.
- Как известно, под Авдеевкой идут жестокие бои уже пятый месяц подряд. Бойцы из 110 бригады территориальной обороны показали один из самых больших вражеских штурмов города.
- Несмотря на бои и обстрелы, в Авдеевке до сих пор остаются гражданские. Они живут в невыносимых условиях, но отказываются выезжать из-за страха перед дорогой.