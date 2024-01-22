Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу просування ворога на Авдіївському напрямку. Видно, що мета країни-агресорки залишається незмінною – оточити й захопити місто.

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"В Авдіївці ситуація така, що з кожним натиском ворога наші сили десь поступово будуть вимушені відходити. Треба це розуміти і до цього бути готовими. За таких умов утримувати оборону на деяких рубежах – це складне завдання", – пояснив Мусієнко.

Українські військові утримують позиції доти, доки це можливо й виправдано з огляду на ризик оточення й загрозу для особового складу. Щойно ці виклики й загрози зростуть, командування ухвалить рішення про відхід.

Захисники роблять усе можливе

Попри надважкі умови, українські військові ефективно виконують поставлені завдання:

знищити якомога більшу кількість окупантів;

не допустити пришвидшення ворожого просування;

виснажити російські підрозділи.

Крім того, військово-політичне керівництво працює над розбудовою оборонної лінії, яка вже демонструє ефективність. Але її потрібно далі посилювати.

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