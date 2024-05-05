ВСУ, вероятно, решили поменять пространство на время: в ISW оценили ситуацию возле Авдеевки

В ночь на 4 мая российским войскам удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки – вблизи Архангельского. В Институте изучения войны отмечают, что украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время.

В то же время россияне, вероятно, смогут достичь определенных успехов в этом районе. Однако конечная цель оккупантов на этом участке фронта остается непонятной.

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Анализ фронта возле Авдеевки

Российским военным 4 мая удалось продвинуться на восточных окраинах Архангельского. Это также свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново. Как отмечают в Институте изучения войны, украинские силы, возможно, решили поменять пространство на время, поскольку они ждут прибытия помощи США на фронт. Аналитики считают, что это решение уместно для сил с недостаточными ресурсами, которые рискуют быть окруженными с фланга.

В то же время действия российской армии свидетельствуют, что они пытаются успеть продвинуться именно до поступления американского оружия.

ISW продолжает оценивать, что российские силы, вероятно, пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия поставок западной военной помощи, усилив наступательные операции, и что российские силы могут сделать дальнейшие тактические продвижения в этом районе в ближайшем будущем,

– пишет ISW.

Также специалисты добавляют, что, что российские войска, похоже, воспользовались тактической ситуацией на северо-западе от Авдеевки, но их конечная цель на этом участке фронта остается непонятной. Аналитики отмечают, что россияне уже направили на северо-запад дополнительную дивизию. Вероятно, российские войска будут продолжать наступление, пока того будет позволять тактическая ситуация.

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