Эпицентром остается Восток: Маляр рассказала о ситуации возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки

Эпицентром боевых действий остается Восток. Силы обороны полностью контролируют ситуацию на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. Однако на самом деле за этими заявлениями стоят активные действия украинских защитников и круглосуточная работа штабов.

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Восток – эпицентр боевых действий

Маляр рассказала, что эпицентром боевых действий действительно остается Восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском.

Врагу не удается добиться цели на Лиманском направлении. Несмотря на горячие бои, действия врага так же безрезультатны на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбивают десятки атак в сутки,

– отметила заместитель министра.

По ее словам, враг не оставляет цели захватить Бахмут. Россия использует для этого не только заключенных ЧВК "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения.

"Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими. С нашей стороны ситуация полностью контролируемая. Командование непрерывно производит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения", – подытожила Маляр.

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Ситуация на фронте: главное