"Накрыли огнем": пограничники пресекли попытку прорыва оккупантов в Бахмут

Украинские пограничники пресекли попытку прорыва оккупантов на Бахмутском направлении. Те пытались обойти опорный пункт защитников, но понесли потери.

Украинские защитники открыли стрелковый бой. Как следствие, враг потерял 12 бойцов – 5 "двухсотых" и 7 "трехсотых".

Актуально ВСУ отбивают атаки врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 18 января

Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ добавляют, что от обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения.

Оккупанты понесли потери

Однако украинские пограничники остановили попытки врага. Бой длился около 2 часов.

Огневое поражение захватчиков произвели пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. В неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек – 5 убитыми и 7 ранеными,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация у Бахмута