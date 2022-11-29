Что происходит вокруг Бахмута и действительно ли у России есть успехи, о которых заявляет: анализ ISW
Источник:ISW
Вагнеровцы, базирующиеся у Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день. Поэтому недавние заявления россиян о продвижении возле населенного пункта являются ложью.
Неправдивы и заявления о якобы "окружении" ВСУ в самом городе. Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны.
Читайте также В сети сравнили колеса обзора в Припяти и Бахмуте: жуткие кадры
Что на самом деле происходит вокруг Бахмута
Недавние заявления о том, что Россия завоевала Бахмут 27 и 28 ноября, не предвещают неизбежное окружение Бахмута Россией,
– сообщили в ISW.
Там добавляют, что российские захватчики, вероятно, захватили Озаряновку, что ориентировочно в 15 километрах юго-западнее Бахмута.
Но российские источники писали, что Москва уже захватила несколько сел к югу от Бахмута. Речь шла об Озаряновке, Курдюмовке, Клещеевке, Андреевке, Зеленополье, Подгородном и Спорном. Подтвержденные данные есть только о первом поселке.
Россия снова говорит неправду о ситуации на фронте
"Российские источники, в частности, распространяли фальшивые заявления по поводу достижений вокруг Бахмута в рамках продолжающейся информационной операции с октября, и недавние необоснованные территориальные претензии могут быть частью этой продолжающейся информационной операции", – сообщили в американском Институте изучения войны.
Однако в ISW объяснили, что:
- даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, то эти достижения не угрожают критически важным маршрутам T0513 (Бахмут – Северск) и T0504 (Бахмут – Константиновка);
- ведь именно эти пути являются основными украинскими наземными линиями связи (GLOCs) с Бахмутом;
- также есть сеть сельских дорог, которые соединяются с Бахмутом через северо-запад города.
Почему россиянам трудно продвинуться в направлении Бахмута
Согласно заявленным российским позициям, ближайшие позиции врагов к Бахмуту есть в Клещеевке и Подгородном. Они идут как раз к подготовленной украинской обороне в Бахмуте и его западных и северных селах, расположенных возле него.
Российским войскам в Клещеевке, чтобы продвинуться дальше, пришлось бы преодолеть три километра полей с небольшим прикрытием и маскировкой. Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу,
– заявили в ISW.
То есть даже заявленное Россией продвижение вокруг Бахмута 27 – 28 ноября вряд ли повлечет за собой оперативный эффект. Кроме того, он, конечно, будет не скоро.
Важные новости из Бахмута
- 28 ноября представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что самые тяжелые бои ВСУ продолжаются под Бахмутом на Донетчине. За сутки оккупанты наносят 180 – 200 ударов из артиллерии по нашим военным. По словам Череватого, именно здесь эпицентр главной битвы Украины.
- Кроме того, бойцы Нацгвардии показали, как эвакуировали раненого побратима на этом направлении. Видео смотрите здесь.
- Также наши военные поделились успехами – украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута. Это сделали бойцы подразделения 71-й отдельной егерской бригады.
Смотрите также – оккупанты пытаются взять Бахмут в кольцо: видео