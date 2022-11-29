Что происходит вокруг Бахмута и действительно ли у России есть успехи, о которых заявляет: анализ ISW

Вагнеровцы, базирующиеся у Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день. Поэтому недавние заявления россиян о продвижении возле населенного пункта являются ложью.

Неправдивы и заявления о якобы "окружении" ВСУ в самом городе. Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны.

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Что на самом деле происходит вокруг Бахмута

Недавние заявления о том, что Россия завоевала Бахмут 27 и 28 ноября, не предвещают неизбежное окружение Бахмута Россией,

– сообщили в ISW.

Там добавляют, что российские захватчики, вероятно, захватили Озаряновку, что ориентировочно в 15 километрах юго-западнее Бахмута.

Но российские источники писали, что Москва уже захватила несколько сел к югу от Бахмута. Речь шла об Озаряновке, Курдюмовке, Клещеевке, Андреевке, Зеленополье, Подгородном и Спорном. Подтвержденные данные есть только о первом поселке.

Россия снова говорит неправду о ситуации на фронте

"Российские источники, в частности, распространяли фальшивые заявления по поводу достижений вокруг Бахмута в рамках продолжающейся информационной операции с октября, и недавние необоснованные территориальные претензии могут быть частью этой продолжающейся информационной операции", – сообщили в американском Институте изучения войны.

Однако в ISW объяснили, что:

даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, то эти достижения не угрожают критически важным маршрутам T0513 (Бахмут – Северск) и T0504 (Бахмут – Константиновка);

ведь именно эти пути являются основными украинскими наземными линиями связи (GLOCs) с Бахмутом;

также есть сеть сельских дорог, которые соединяются с Бахмутом через северо-запад города.

Почему россиянам трудно продвинуться в направлении Бахмута

Согласно заявленным российским позициям, ближайшие позиции врагов к Бахмуту есть в Клещеевке и Подгородном. Они идут как раз к подготовленной украинской обороне в Бахмуте и его западных и северных селах, расположенных возле него.

Российским войскам в Клещеевке, чтобы продвинуться дальше, пришлось бы преодолеть три километра полей с небольшим прикрытием и маскировкой. Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу,

– заявили в ISW.

То есть даже заявленное Россией продвижение вокруг Бахмута 27 – 28 ноября вряд ли повлечет за собой оперативный эффект. Кроме того, он, конечно, будет не скоро.

Важные новости из Бахмута

28 ноября представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что самые тяжелые бои ВСУ продолжаются под Бахмутом на Донетчине. За сутки оккупанты наносят 180 – 200 ударов из артиллерии по нашим военным. По словам Череватого, именно здесь эпицентр главной битвы Украины.

Кроме того, бойцы Нацгвардии показали, как эвакуировали раненого побратима на этом направлении. Видео смотрите здесь.

Также наши военные поделились успехами – украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута. Это сделали бойцы подразделения 71-й отдельной егерской бригады.

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