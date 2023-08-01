Мы не повторяем антиподвиг "Вагнера", – Череватый о ситуации на Бахмутском направлении
Украинские военные неуклонно двигаются к освобождению Бахмута. Однако защитники не повторяют ошибок российских оккупантов, а делают все для сохранения личного состава.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям. По его словам, враг несет бешеные потери.
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"Мы не повторяем антиподвиг "Вагнера" – не бросаемся в лобовые атаки. Мы двигаемся медленными, но уверенными шагами. Это сотни метров в сутки, но мы сохраняем личный состав", – отметил Череватый.
Силы обороны приближаются к освобождению Бахмута: смотрите видео
Бахмут под оком украинской артиллерии
Как известно, Силы обороны захватили господствующие высоты вокруг Бахмута, откуда могут поражать россиян в самом городе. Кроме того, защитники выбивают врага из населённых пунктов поблизости. Так, россияне оставили позиции в районе Андреевки и рискуют оказаться в оперативном окружении в Клещеевке.
Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам. Поскольку Бахмут практически уничтожен, применение такого оружия разрешено.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Украинские войска перехватили инициативу в Бахмутском направлении. За время наступления защитники освободили уже 37 квадратных километров территории.
- Ситуацию на этом направлении проанализировали в NYT. Там считают, что продвижение ВСУ в Кременную разорвет логистику россиян и откроет путь в тыл Бахмута.
- Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что отвоевать Бахмут для Украины – дело чести. Героическая оборона города уже вошла в историю.