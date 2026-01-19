Просто мерзнут в блиндажах: офицер НГУ ответил, каково обеспечение россиян возле Доброполья

Ужасные морозы досаждают на фронте не только ВСУ, а прежде всего врагу. Ситуацию для противника усложняет равнодушное отношение российского командования к своим солдатам.

Так, эвакуации с вражеских позиций проводятся редко. Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, отметив, что из-за сложных условий противник уменьшил наступательную активность.

Каково обеспечение россиян возле Доброполья?

Бригада "Рубеж" сейчас находится в зоне динамических боевых действий. Сильные морозы стали настоящим испытанием и для украинских защитников, и для россиян.

Однако противник страдает от морозов гораздо больше, учитывая отношение россияне к своим военнослужащим. Даже получив ранения, военные РФ могут просто замерзать в своих блиндажах, ведь эвакуации ждать приходится долго,

– подчеркнул Черняк.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий враг уменьшил наступательные темпы и количество штурмов. По словам офицера бригады, при -30 двигаться полем для атаки очень трудно. Между тем в блиндажи врага иногда сбрасывают средства для обогрева, но очень редко.

Как враг продвигается возле Доброполья: смотрите на карте

Когда оккупанты все же осуществляют попытки штурмов, то делают это малыми пехотными группами без бронетехники. Ведь раньше во время механизированных атак ВСУ ее эффективно уничтожали.

Кстати, в то же время начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что для штурмов враг начал использовать легкую технику (квадроциклы и мотоциклы). Поскольку они работают на бензине, поэтому мороз для них не является препятствием.

Что известно о боях в Донецкой области?