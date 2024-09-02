За последние 2 недели удалось деоккупировать часть территории в районе Глубокого, – ВСУ

Украинские военные продолжают противодействовать врагу на севере Харьковской области. Нашим защитникам за последние две недели удалось деоккупировать часть территории возле Глубокого.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92 отдельной штурмовой бригады – Олесь Маляревич. В то же время военный отметил, что россияне все же пытаются противодействовать действиям ВСУ в направлении Глубокого, передает 24 Канал.

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Какая ситуация вблизи Глубокого сейчас

Заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес" отметил, что Глубокое – это очень важный населенный пункт, часть которого нашим защитникам удалось деоккупировать.

Однако Маляревич подчеркнул, что сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции на этой территории.

Поэтому сейчас там происходят такие интенсивные ударно-штабные действия с их стороны. Мы сейчас находимся на этом направлении в обороне и, в принципе, надежно держим свои линии защиты,

– сказал военный.

Он также отметил, что вблизи Глубокого продолжаются бои. Наши защитники такой знают, что ждать от врага, а также, какие именно подразделения армии России движется в их сторону.

Маляревич заметил, что 11-й танковый полк России еще в Глубоком, но на этом направлении у врага постоянно происходят ротации, поэтому больше недели у села никто не держится.

К слову, в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" рассказали, что российские захватчики пытались прорваться на Агрегатный завод в Волчанске, где их солдаты заблокированы с середины июня. Украинские бойцы вовремя обнаружили эту группу россиян и уничтожили ее.