Про це в етері телеканалу "Київ" повідомив заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92 окремої штурмової бригади – Олесь Маляревич. Водночас військовий зазначив, що росіяни все ж намагаються протидіяти діям ЗСУ у напрямку Глибокого, передає 24 Канал.

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Яка ситуація поблизу Глибокого зараз

Заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес" зазначив, що Глибоке – це дуже важливий населений пункт, частину якого нашим захисникам вдалося деокупувати.

Однак Маляревич підкреслив, що наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви й намагається повернути втрачені позиції на цій території.

Тож зараз там відбуваються такі інтенсивні ударно-штабові дії з їхнього боку. Ми зараз перебуваємо на цьому напрямку в обороні й, в принципі, надійно тримаємо свої лінії захисту,

– сказав військовий.

Він також наголосив, що поблизу Глибокого продовжуються бої. Наші захисники такою знають, що чекати від ворога, а також, які саме підрозділи армії Росії рухається в їхню сторону.

Маляревич зауважив, що 11-й танковий полк Росії ще у Глибокому, але на цьому напрямку у ворога постійно відбуваються ротації, тому більше ніж тиждень біля села ніхто не тримається.

До слова, в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" розповіли, що російські загарбники намагалися прорватися на Агрегатний завод у Вовчанську, де їхні солдати заблоковані з середини червня. Українські бійці вчасно виявили цю групу росіян та знищили її.