Россияне планируют давить на Ореховское направление в ближайшее время, – Братчук

Владимир Путин уже планирует летние наступательные операции, одним из приоритетных направлений является Запорожский плацдарм. Уже сейчас враг "нависает" над Ореховым, имел тактические продвижения у Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии.

Такие действия подтверждают, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что здесь фронт является очень активным.

Что происходит в Запорожье?

"Кажется, что в ближайшее время россияне планируют больше давить на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях есть тактические продвижения", – добавил Сергей Братчук.

Конечно, это не те продвижения, на которые рассчитывает враг. Оборонительные действия наших подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать уже в это время. Прежде всего говорится об увеличении угрозы огневого давления в отношении областного центра – Запорожье.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга подтверждают давление врага на Гуляйполе. Там сообщают, что оккупанты штурмуют окрестности города и приближенные населенные пункты. Кроме этого сбрасывают взрывчатку с дронов, чтобы дистанционно заминировать улицы, дороги, дворы.

"Запорожский фронт является одним из наиболее активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь надо говорить и о том, как будут складываться дела в России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", – отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Ситуация возле Запорожья: смотрите на карте

Масла в огонь добавляют информационные вбросы россиян относительно других городов Юга. В частности пропагандисты написали якобы Украина среди гарантий безопасности требует признать невозможность российского наступления на Одессу. Враг хочет создать впечатление будто наше государство интересует только этот город, а на другие безразлично. Понятно, что это не так.

Тема Юга всегда актуальна и периодически она обостряется как в информационном поле, так и на фронте. Поэтому Запорожское направление будет активным и оно связано с Донецким,

– подчеркнул Братчук.

Прежде всего эти участки связаны ресурсами, ведь враг может забирать войска с одного направления и перебрасывать туда, где ему это больше нужно. Сейчас мы видим, что приоритетом является Покровско-Мирноградская агломерация, а дальше Славянско-Краматорская.

Враг давит на Гуляйполе: что известно