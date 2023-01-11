ВСУ продвинулись в сторону Кременной: военный эксперт назвал опасность для россиян

Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян в Луганской области. Дальнейшее продвижение ВСУ сможет изменить ситуацию на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, взятие Кременной – важное стратегическое решение.

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Чем важна Кременная

Александр Мусиенко отметил, что борьба за Кременную – это, прежде всего, отличные возможности и дальнейшие перспективы для ВСУ.

Можно это назвать, кроме важного контрнаступления в Луганской области, еще и боями за Восток, в частности, и за Бахмут, и за Соледар,

– объяснил он.

По его словам, захват украинскими военными этого плацдарма поможет перерезать одну из трасс, по которой враг осуществляет логическое обеспечение и поставку боеприпасов.

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Опасность для россиян

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что после взятия Кременной под контроль украинской стороны, ВСУ смогут продвигаться дальше и в район Рубежного, Лисичанска, Северодонецка.

"Фактически с этого фланга с севера иметь возможность наносить мощные артиллерийские удары по силам противника и заставить силы врага несколько отойти на север", - пояснил Мусиенко.

Он добавил, что россиянам придется частично перебросить свои войска на новые линии разграничения, что снимет давление с Бахмута и Соледара, где длительное время ведутся бои.

"Это, кстати, одна из причин, почему российские войска так же туда перебрасывают подкрепление под Кременную", – подчеркнул Александр Мусиенко.

По его мнению, россияне понимают, что потеря их позиций там будет свидетельствовать о неприятностях в будущем.

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