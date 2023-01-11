Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, взяття Кремінної – важливе стратегічне рішення.

Цікаво Одні з найбільш запеклих боїв біля Кремінної: розвідка Британії про особливість ситуації

Чим важлива Кремінна

Олександр Мусієнко зауважив, що боротьба за Кремінну – це першочергово чудові можливості та подальші перспективи для ЗСУ.

Можна це назвати, крім важливого контрнаступу на Луганщині, ще й боями за Схід, зокрема, і за Бахмут, і за Соледар,

– пояснив він.

За його словами, захоплення українськими військовими цього плацдарму допоможе перерізати одну із трас, через яку ворог здійснює логічне забезпечення та постачання боєприпасів.

Олександр Мусієнко розповів, що для росіян означатиме поразка біля Кремінної: дивіться відео

Небезпека для росіян

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що після взяття Кремінної під контроль української сторони, ЗСУ зможуть просуватися далі і в район Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька.

"Фактично з цього флангу з півночі мати можливість завдавати артилерійські потужні удари по силах противника і змусити сили ворога дещо відійти на північ", – пояснив Мусієнко.

Він додав, що росіянам доведеться часткового перекинути свої війська на нові лінії розмежування, що зніме тиск із Бахмуту та Соледару, де тривалий час точаться бої.

"Це, до речі, одна із причин, чому російські війська так само туди перекидують підкріплення під Кремінну", – підкреслив Олександр Мусієнко.

На його думку, росіяни розуміють, що втрата їхніх позицій там свідчитиме про неприємності у майбутньому.

Ситуація на Луганщині: останнє