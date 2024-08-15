В "Таврии" заявили об активизации врага в районе Крынок, россияне вызывают массовые пожары

Российские захватчики активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области. Ежедневно враг осуществляет ряд штурмов на этом направлении.

Там противник сбрасывает боеприпасы с зажигательными веществами, в результате чего возникают массовые пожары. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой, пишет 24 Канал.

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Россияне активизировались в районе Крынок

На плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где наши подразделения переместились на новые позиции удалось отбить сразу семь вражеских атак. Лиховий отметил, что там оккупанты значительно активизировались, если сравнивать с ситуацией на прошлой неделе.

Там изо дня в день происходит немалое, как для такого небольшого отрезка, количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции,

– рассказал он.

По его словам, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийского поражения, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции.

Поэтому нашим защитникам приходится перемещаться. В то же время он отметил, что в целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий противника нет. Враг продолжает свое агрессивное поведение, говорить о существенном уменьшении количества оккупантов не приходится.

Однако признаков формирования ударных сил для российского наступления не обнаружено. В зоне ответственности ОТГ "Таврия" в Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои.