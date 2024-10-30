Продвижение есть: способна ли Россия дойти до Курахово в ближайшее время

На Угледарском направлении россиянам за неделю удалось продвинуться почти на 10 километров вперед. Оккупанты уже оккупировали один населенный пункт южнее Курахово и активно давят на еще один.

Если ситуация не изменится, враг может продвинуться к Курахово и даже дальше. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что, кроме того, если оккупанты полностью зайдут в Селидово, после того они пойдут именно на Курахово.

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Способна ли Россия дойти до Курахово в ближайшее время

Военный обозреватель объяснил, что обрыв фронта – это когда происходит прорыв врага на 20 – 30 километров с выходом на оперативное пространство и тылы группировкой, которая держит оборону. Сейчас на линии фронта такого нет.

Однако, когда говорится об Угледарском направлении, ситуация там довольно тревожная. По сравнению с концом прошлой недели, россиянам удалось прорваться на 6 – 7 километров. Это, по убеждению Поповича, может иметь тактически-оперативные последствия.

Есть сообщения о том, что оккупировано Богоявленку (южнее Курахово – 24 Канал), россияне продвигаются и на Шахтерское. Это означает, что враг может продвинуться с юга до Курахово,

– подчеркнул военный обозреватель.

Он рассказал, что если оккупанты и в дальнейшем будут продвигаться, они создадут угрозу сразу с трех сторон для этого населенного пункта.

Интересно! Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Курахово важно для россиян, ведь они имеют целью контролировать Кураховскую ТЭС. Они хотят запустить ее для функционирования предприятий, комбинатов, например, в Донецке.

Кроме того, врагу может удаться выйти глубоко в тыл, то есть за Курахово, западнее этого города на трассу Запорожье – Курахово.

Есть угроза окружения Курахово, придется отступать очень далеко. Тогда линия фронта выравнивается и таким образом будет довольно глубокое отступление украинской армии. Курахово может быть захвачено, или мы оттуда отойдем,

– отметил Попович.

Он добавил, что это вполне вероятная перспектива, если россияне и в дальнейшем будут давить на это направление.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

Военный обозреватель отметил, что сейчас стоит обратить внимание на населенный пункт Селидово. Если россияне окончательно зайдут в этот пункт, они могут или усилить наступление на Покровск, или на Курахово.

Я склоняюсь к тому, что после Селидово будет Курахово. Враг будет пытаться "закрыть этот карман", в котором может оказаться Курахово и уже после этого разворачивать наступление на Покровск,

– спрогнозировал Попович.