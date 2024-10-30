Якщо ситуація не зміниться, ворог може просунутись до Курахового та навіть дальше. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що, крім того, якщо окупанти повністю зайдуть в Селидове, після того вони підуть саме на Курахове.

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Чи здатна Росія дійти до Курахового найближчим часом

Військовий оглядач пояснив, що обрив фронту – це коли відбувається прорив ворога на 20 – 30 кілометрів з виходом на оперативний простір та тили угрупованням, яке тримає оборону. Зараз на лінії фронту такого немає.

Однак, коли мовиться про Вугледарський напрямок, ситуація там доволі тривожна. В порівнянні з кінцем минулого тижня, росіянам вдалось прорватись на 6 – 7 кілометрів. Це, за переконаннями Поповича, може мати тактично-оперативні наслідки.

Є повідомлення про те, що окуповано Богоявленку (південніше Курахового – 24 Канал), росіяни просуваються й на Шахтарське. Це означає, що ворог може просунутись з півдня до Курахового,

– наголосив військовий оглядач.

Він розповів, що якщо окупанти і надалі будуть просуватись, вони створять загрозу одразу з трьох боків для цього населеного пункту.

Цікаво! Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Курахове важливе для росіян, адже вони мають на меті контролювати Курахівську ТЕС. Вони хочуть запустити її для функціонування підприємств, комбінатів, наприклад, у Донецьку.

Крім того, ворогу може вдатись вийти глибоко в тил, тобто за Курахове, західніше цього міста на трасу Запоріжжя – Курахове.

Є загроза оточення Курахового, доведеться відступати дуже далеко. Тоді лінія фронту вирівнюється і в такий спосіб буде доволі глибокий відступ української армії. Курахове може бути захоплене, або ми звідти відійдемо,

– зауважив Попович.

Він додав, що це цілком ймовірна перспектива, якщо росіяни й надалі тиснутимуть на цей напрямок.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Військовий оглядач наголосив, що зараз варто звернути увагу на населений пункт Селидове. Якщо росіяни остаточно зайдуть в цей пункт, вони можуть або посилити наступ на Покровськ, або ж на Курахове.

Я схиляюсь до того, що після Селидового буде Курахове. Ворог буде намагатись "зачинити цю кишеню", в якій може опинитись Курахове і вже після цього розгортати наступ на Покровськ,

– спрогнозував Попович.