Незначительные продвижения врага: в ВСУ рассказали об угрозах для Покровска

Россиянам до Покровска Донецкой области остается чуть больше 10 километров. Местные власти призвали к обязательной эвакуации населения. Однако продвижение врага является незначительным.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что враг полностью изменил тактические черты техники. Между тем операция в Курской области заставила россиян перебросить туда свои силы вместо Покровского направления.

Какие есть угрозы для Покровска

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, несмотря на скопление вражеских сил и резервов на Покровском направлении, продвижения россиян незначительны. Обычно днем россияне продвигаются вперед на 100 – 200 метров, редко 500, поэтому 10 километров является большим расстоянием.

Это говорю не для того, чтобы успокоить, а чтобы снять панические настроения,

– отметил Тимочко.

По эвакуации населения, этим занимаются органы гражданской власти и ГСЧС. Как только есть угроза городу, что он может стать прифронтовым, тогда проводится добровольная эвакуация. Если же есть угроза захода вражеских войск в населенный пункт – принудительная эвакуация детей с семьями.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что если бы не ситуация на Курщине, Россия бы использовала все свои силы и средства на Покровском направлении. Именно к таким боям, которые там сейчас происходят, страна-агрессор адаптировала свою армию.

Россияне изменили тактико-технические характеристики техники. Например, танки не прикрывают огнем пехоту, а являются бронированными транспортными средствами.

Танк есть не для того, чтобы он эффективно воевал, а для того, чтобы он завел "мяса", выгрузил и не был уничтожен беспилотником. Они сделали под это логистику и эшелонированность подвоза резервов,

– объяснил Тимочко.