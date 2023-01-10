ВСУ продвигают оккупантов возле Сватового, атаки россиян безуспешны, - Гайдай
Российские военные продолжают наступать на Луганском направлении, теряя технику и личный состав. ВСУ во время боев дают оккупантам отпор.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, противостояние между военными происходит практически лицом к лицу.
Интересно оккупанты готовят списки школьников для мобилизации, – Центр нацсопротивления
Россияне подтягивают резервы
Сергей Гайдай отметил, что россияне несколько раз пытались сделать контратаки, но это не дает им желаемых результатов – ВСУ крепко стоят на позициях.
Кстати, российское командование видит, что действительно ВСУ продвигаются вперед, не скоро, но продвигаются,
– подчеркнул он.
По словам главы Луганской ОВА, украинские защитники беспощадно уничтожают личный состав кафиров. Россияне нуждаются в подкреплении и уже перебрасывают в Сватово резервы в виде личного состава и тяжелой техники.
Сергей Гайдай о неудачах россиян возле Сватового: смотрите видео
ВСУ разбивают врага
Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении действительно идут ожесточенные бои. Линия разграничения между украинскими и российскими военными определяется короткой дистанцией.
Когда мы там были, лично видели лесополосу, где с одного наши ребята, а с другой стороны вражеские войска. И между ними расстояние буквально 40 метров,
– объяснил он.
Однако это не помешает ВСУ мужественно отстаивать украинские земли.
"Наши ребята очень удачно уничтожают тяжелую военную технику", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
По его словам, за месяц украинским военным удалось ликвидировать 78 единиц вражеской техники. Также ВСУ установили рекорд – уничтожили 23 единицы техники всего за сутки.
Ситуация у Сватового: основное
- 2 января защитники ударили по базе россиян возле Сватового. Враг хранил там боекомплекты.
- Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 3 января рассказал, что трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем ВСУ. Военные не дают передвигаться врагу.
- Также Сергей Гайдай недавно сообщил, что россияне в Луганском направлении терроризируют местных.