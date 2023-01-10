ВСУ продвигают оккупантов возле Сватового, атаки россиян безуспешны, - Гайдай

Российские военные продолжают наступать на Луганском направлении, теряя технику и личный состав. ВСУ во время боев дают оккупантам отпор.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, противостояние между военными происходит практически лицом к лицу.

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Россияне подтягивают резервы

Сергей Гайдай отметил, что россияне несколько раз пытались сделать контратаки, но это не дает им желаемых результатов – ВСУ крепко стоят на позициях.

Кстати, российское командование видит, что действительно ВСУ продвигаются вперед, не скоро, но продвигаются,

– подчеркнул он.

По словам главы Луганской ОВА, украинские защитники беспощадно уничтожают личный состав кафиров. Россияне нуждаются в подкреплении и уже перебрасывают в Сватово резервы в виде личного состава и тяжелой техники.

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ВСУ разбивают врага

Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении действительно идут ожесточенные бои. Линия разграничения между украинскими и российскими военными определяется короткой дистанцией.

Когда мы там были, лично видели лесополосу, где с одного наши ребята, а с другой стороны вражеские войска. И между ними расстояние буквально 40 метров,

– объяснил он.

Однако это не помешает ВСУ мужественно отстаивать украинские земли.

"Наши ребята очень удачно уничтожают тяжелую военную технику", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

По его словам, за месяц украинским военным удалось ликвидировать 78 единиц вражеской техники. Также ВСУ установили рекорд – уничтожили 23 единицы техники всего за сутки.

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