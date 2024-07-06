На Торецк навала самая большая, – боец ВСУ объяснил цель россиян

В Донецкой области продолжаются жесткие боестолкновения. Оккупанты сосредоточили значительные усилия на Торецком направлении и пытаются там продвинуться.

Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что едва ли не самыми жестокими были бои за Бахмут и Авдеевку. Однако сейчас враг бросает значительные силы на захват города Торецк.

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Чего хочет достичь Россия в Донецкой области

"Ребята из нашего подразделения проходили Угледар, Степное, Авдеевку, и скажу вам, что сейчас самое большое нашествие со всех сторон именно на нашем направлении", – сказал боец ВСУ.

Он добавил, что это не самое большое боестолкновение за время войны, но направление очевидно является приоритетным для оккупантов. Здесь они развивают активные боевые действия.

Россияне не смогли пойти на этом направлении в лобовую атаку, потому что Вооруженные Силы удерживают позиции еще с 2014 года. Линия обороны достаточно прочно построена и хорошо держится.

Ситуация в районе Торецка: смотрите на карте

Враг, понимая насколько сложно будет двигаться прямо на нас, имел тактический план с Очеретино дойти до трассы Константиновка – Покровск, пробивать Часов Яр, смыкать кольцо и брать в окружение нашу группировку войск,

– рассказал Евгений Иевлев.

Несмотря на такие планы более месяца оккупантам не удается продвинуться. И в направлении на Часов Яр, и в направлении на Покровск россиянам дают достойный отпор. Существенного успеха они не имеют, поэтому у них осталась единственная тактика – прощупывать фронт и надеяться, что в каком-то месте он обвалится.

"Россияне "нащупали" такой город (Торецк – 24 Канал) и мы имеем определенную проблему. Было прощупывание боем, они увидели, что нашли слабое место, куда можно "вбить колья". Вот они их и вбили", – подчеркнул боец ВСУ.