Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що чи не найжорстокішими були бої за Бахмут та Авдіївку. Проте зараз ворог кидає значні сили на захопленні міста Торецьк.

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Чого хоче досягти Росія на Донеччині

"Хлопці з нашого підрозділу проходили Вугледар, Степове, Авдіївку, і скажу вам, що зараз найбільша навала з усіх боків саме на нашому напрямку", – сказав боєць ЗСУ.

Він додав, що це не найбільше боєзіткнення за час війни, але напрямок очевидно є пріоритетним для окупантів. Тут вони розвивають найактивніші бойові дії.

Росіяни не змогли піти на цьому напрямку в лобову атаку, бо Збройні Сили утримують позиції ще з 2014 року. Лінія оборони досить міцно побудована та добре тримається.

Ситуація в районі Торецька: дивіться на карті

Ворог, розуміючи наскільки складно буде рухатися прямо на нас, мав тактичний план з Очеретиного дійти до траси Костянтинівка – Покровськ, пробивати Часів Яр, змикати кільце та брати в оточення наше угруповання військ,

– розповів Євген Ієвлєв.

Попри такі плани понад місяць окупантам не вдається просунутися. І в напрямку на Часів Яр, і в напрямку на Покровськ росіянам дають гідну відсіч. Суттєвого успіху вони не мають, тому у них залишилася єдина тактика – промацувати фронт і сподіватися, що в якомусь місці він обвалиться.

"Росіяни "намацали" таке місто (Торецьк – 24 Канал) й ми маємо певну проблему. Було промацування боєм, вони побачили, що знайшли слабке місце, куди можна "вбити кілки". Ось вони їх і вбили", – наголосив боєць ЗСУ.