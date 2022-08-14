Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обвинения россии в том, что Украина сама обстреливает Запорожскую АЭС – чрезвычайно абсурдны. Вообще непонятно, чего оккупанты хотят достичь благодаря этому ядерному шантажу.
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Зачем взрывать Запорожскую АЭС
С начала полномасштабного вторжения россия постоянно пыталась дискредитировать Украину. Ее обвинения были совершенно лживыми, но там прослеживалась хотя бы какая-нибудь логика.
А ситуация вокруг Запорожской АЭС – это абсурд. Как вообще можно поверить, что Украина хочет взорвать атомную электростанцию на своей территории. Трудно сказать, на кого это рассчитано.
Использовать Запорожскую АЭС в качестве атомной бомбы невозможно. Это неуправляемая вещь… И угрожать взорвать ЗАЭС при том, что там находятся сами оккупанты…
– отмечает Шейтельман.
Он отмечает, что логики в действиях оккупантов абсолютно нет. Можно условно предположить, что они подорвут Запорожскую АЭС. Но последствия тогда будут совсем неконтролируемыми: радиоактивное облако может пойти как на россию, так и на временно оккупированные территории.
"Ты же не можешь управлять, куда это все пойдет. Это же на твои (оккупантов – 24 канал) войска пойдет, на оккупированные территории. В чем смысл?" – говорит Шейтельман.
Шейтельман о ядерном шантаже оккупантов: смотрите видео
Что происходит на Запорожской АЭС: коротко
- С начала марта Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты. В течение августа они начали регулярно устраивать провокации: обстреливают территорию вокруг электростанции и абсурдно обвиняют в этом ВСУ.
- Прилеты фиксируют на части АЭС, где формируется энергия, идущая на Юг Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- Сейчас на Запорожской АЭС самый высокий уровень угрозы. В МВД уже готовятся к разным вариантам развития событий – рассматривают даже эвакуацию людей из окрестных населенных пунктов.
- Оккупанты даже догадались заминировать энергоблоки Запорожской АЭС.