Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обвинения россии в том, что Украина сама обстреливает Запорожскую АЭС – чрезвычайно абсурдны. Вообще непонятно, чего оккупанты хотят достичь благодаря этому ядерному шантажу.

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Зачем взрывать Запорожскую АЭС

С начала полномасштабного вторжения россия постоянно пыталась дискредитировать Украину. Ее обвинения были совершенно лживыми, но там прослеживалась хотя бы какая-нибудь логика.

А ситуация вокруг Запорожской АЭС – это абсурд. Как вообще можно поверить, что Украина хочет взорвать атомную электростанцию на своей территории. Трудно сказать, на кого это рассчитано.

Использовать Запорожскую АЭС в качестве атомной бомбы невозможно. Это неуправляемая вещь… И угрожать взорвать ЗАЭС при том, что там находятся сами оккупанты…

– отмечает Шейтельман.

Он отмечает, что логики в действиях оккупантов абсолютно нет. Можно условно предположить, что они подорвут Запорожскую АЭС. Но последствия тогда будут совсем неконтролируемыми: радиоактивное облако может пойти как на россию, так и на временно оккупированные территории.

"Ты же не можешь управлять, куда это все пойдет. Это же на твои (оккупантов – 24 канал) войска пойдет, на оккупированные территории. В чем смысл?" – говорит Шейтельман.

Шейтельман о ядерном шантаже оккупантов: смотрите видео

Что происходит на Запорожской АЭС: коротко