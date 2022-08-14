Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, звинувачення росії, що Україна сама обстрілює Запорізьку АЕС – надзвичайно абсурдні. Взагалі незрозуміло, що окупанти хочуть досягнути завдяки цьому ядерному шантажу.
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Навіщо підривати Запорізьку АЕС
З початку повномасштабного вторгнення росія постійно намагалася дискредитувати Україну. Її звинувачення були абсолютно брехливими, але там простежувалася хоча б якась логіка.
А ситуація навколо Запорізької АЕС – це абсурд. Як можна взагалі повірити, що Україна хоче підірвати атомну електростанцію на своїй території. Важко сказати, на кого це розраховано.
Використати Запорізьку АЕС як атомну бомбу неможливо. Це некерована річ… І погрожувати підірвати ЗАЕС при тому, що там перебувають самі ж окупанти… – зазначає Шейтельман.
Він наголошує, що логіки в діях окупантів абсолютно немає. Можна умовно припустити, що вони таки підірвуть Запорізьку АЕС. Але наслідки тоді будуть зовсім неконтрольованими: радіоактивна хмара може піти як на росію, так і на тимчасово окуповані території.
"Ти ж не можеш керувати, куди це все піде. Це ж на твої (окупантів – 24 канал) війська піде, на окуповані території. В чому сенс?" – говорить Шейтельман.
Шейтельман про ядерний шантаж окупантів: дивіться відео
Що відбувається на Запорізькій АЕС: коротко
- З початку березня Запорізьку АЕС контролюють російські окупанти. Упродовж серпня вони почали регулярно влаштовувати там провокації: обстрілюють територію навколо електростанції та абсурдно звинувачують в цьому ЗСУ.
- Прильоти фіксують на частині АЕС, де формується енергія, що йде на Південь України. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
- Зараз на Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози. У МВС вже готуються до різних варіантів розвитку подій – розглядають навіть евакуацію людей з навколишніх населених пунктів.
- Окупанти навіть здогадалися замінувати енергоблоки Запорізької АЕС.