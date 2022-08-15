россия продолжает запугивать Украину и весь мир ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Вражеские военные регулярно обстреливают территорию станции, а кроме того – заминировали ее. Это создает огромные риски для всего мира, ведь ЗАЭС – самая большая атомная станция в Европе.
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Цымбалюк и Пионтковский обсудили, насколько реальны угрозы взорвать станцию и остановит ли президент-террорист свой ядерный шантаж.
Стрим Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24 канала началась 15 августа в 19:30. Просмотреть трансляцию можно по ссылке.
Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- россияне регулярно прибегают к провокациям на Запорожской АЭС, при этом обвиняя в обстрелах украинскую сторону. Однако факты говорят сами за себя – например, во время одной из недавних атак между вылетом и прилетом проходило 3 – 5 секунд. Это свидетельствует о том, что стреляли сами россияне.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что постоянными ударами по ЗАЭС россияне хотят давить на гражданское население южных регионов. Кроме того, их цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию.
- Тем временем едва ли не весь мир призывает россия вывести войска с территории станции. Да, Евросоюз и 41 страна подписали совместное заявление относительно крайне опасной ситуации на ЗАЭС.