росія продовжує залякувати Україну та увесь світ ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Ворожі військові регулярно обстрілюють територію станції, а крім того – замінували її. Це створює величезні ризики для усього світу, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція у Європі.
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Цимбалюк та Піонтковський обговорили, наскільки реальними є погрози підірвати станцію та чи зупинить президент-терорист свій ядерний шантаж.
Стрім Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу розпочався 15 серпня о 19:30. Переглянути трансляцію можна за посиланням.
Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- росіяни регулярно вдаються до провокацій на Запорізькій АЕС, при цьому звинувачуючи в обстрілах українську сторону. Однак факти говорять самі за себе – до прикладу, під час однієї з недавніх атак між вильотом та прильотом минало 3 – 5 секунд. Це свідчить про те, що стріляли самі росіяни.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що постійними ударами по ЗАЕС росіяни хочуть тиснути на цивільне населення південних регіонів. Крім того, їхньою метою є від'єднати нас від ЗАЕС та звинуватити у цьому українську армію.
- Тим часом ледь не увесь світ закликає росію вивести війська з території станції. Так, Євросоюз та 41 країна підписали спільну заяву щодо вкрай небезпечної ситуації на ЗАЕС.