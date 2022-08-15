росія продовжує залякувати Україну та увесь світ ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Ворожі військові регулярно обстрілюють територію станції, а крім того – замінували її. Це створює величезні ризики для усього світу, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція у Європі.

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Цимбалюк та Піонтковський обговорили, наскільки реальними є погрози підірвати станцію та чи зупинить президент-терорист свій ядерний шантаж.

Стрім Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу розпочався 15 серпня о 19:30. Переглянути трансляцію можна за посиланням.

Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

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