В то время как оккупанты умалчивают о реальном положении дел, вопрос о наличии топлива для генераторов становится вопросом безопасности всего региона. Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, добавив, что после повреждения 20 августа линии "Феросплавная 330 кВ" на Запорожской АЭС автоматически включились все аварийные дизель-генераторы.

Сколько топлива осталось на ЗАЭС

Впоследствии половину из них перевели в резервный режим, оставив работать семь единиц. По данным МАГАТЭ, последняя поставка дизельного топлива на склад АЭС состоялась еще в марте. Следующая планировалась на май, но откладывается из-за боевых действий.

Оккупационные власти заявляли о запасе топлива на более чем десять дней, однако этот срок уже фактически истекает,

– отметил корреспондент.

Какие технологические риски возникли на станции

Чтобы предотвратить катастрофические последствия в случае выхода системы из-под контроля, оккупанты прибегли к дополнительным мерам. Они начали заливать дополнительную воду в бассейны выдержки ядерного топлива, чтобы предотвратить его перегрев и закипание.

Все это свидетельствует о том, что в руках оккупантов станция остается очень опасным объектом. Это уже 27-й блэкаут за время оккупации, и пока ЗАЭС не вернется под контроль Украины, угрозы не исчезнут,

– подчеркнул корреспондент.

Что происходит в Запорожской области?

Параллельно с кризисом на АЭС российские войска продолжают активный террор в Запорожской области и областном центре. За прошедшие сутки зафиксировано 932 удара по 48 населенным пунктам региона, в результате чего один человек погиб и еще 15 получили ранения.

Также захватчики уничтожают гражданскую инфраструктуру, в частности, недавно полностью сожгли последний работающий "Эпицентр" в Запорожье.

Ситуация на ЗАЭС угрожающая: смотрите видео