У той час як окупанти замовчують реальний стан справ, питання наявності пального для генераторів стає питанням безпеки всього регіону. Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, додавши, що після пошкодження 20 серпня лінії "Феросплавна 330 кВ" на Запорізькій АЕС автоматично увімкнулися всі аварійні дизель-генератори.

Скільки палива залишилося на ЗАЕС

Згодом половину з них перевели в резервний режим, залишивши працювати сім одиниць За даними МАГАТЕ, остання поставка дизельного пального на склад АЕС відбулася ще у березні. Наступна планувалася на травень, але відкладається через бойові дії.

Окупаційна влада заявляла про запас пального на понад десять днів, проте цей термін уже фактично спливає,

– зазначив кореспондент.

Які технологічні ризики виникли на станції

Щоб запобігти катастрофічним наслідкам у разі виходу системи з-під контролю, окупанти вдалися до додаткових заходів. Вони почали заливати додаткову воду в басейни витримки ядерного палива, аби запобігти його перегріву та закипанню.

Все це свідчить про те, що в руках окупантів станція залишається дуже небезпечним об'єктом. Це вже 27-й блекаут за час окупації, і поки ЗАЕС не повернеться під контроль України, загрози не зникнуть,

– наголосив кореспондент.

Що відбувається в Запорізькій області?

Паралельно з кризою на АЕС російські війська продовжують активний терор Запорізької області та обласного центру. За минулу добу зафіксовано 932 удари по 48 населених пунктах регіону, внаслідок чого одна людина загинула та ще 15 дістали поранення.

Також загарбники нищать цивільну інфраструктуру, зокрема нещодавно повністю спалили останній робочий "Епіцентр" у Запоріжжі.

Ситуація на ЗАЕС загрозлива: дивіться відео