Запад призывает россию передать ЗАЭС под полный контроль МАГАТЭ. Более того, даже "дружественные" к россии страны, в частности Индия, высказались против действий агрессора. Об этом 24 каналу сказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

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Станция должна быть демилитаризована

Очевидно, что давление мира действительно велико. "Если россия планирует выходить из войны с минимальными потерями для себя и вести любые переговоры, она сначала должна снять риск инцидента на Запорожской АЭС. Это коллективное и безапелляционное мнение", – подчеркнул Ежак.

Эксперт отметил, что в стороне держится разве что Китай. Подавляющее большинство влиятельных стран требует от россии сделать этот шаг.

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