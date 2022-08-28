Захід закликає росію передати ЗАЕС під повний контроль МАГАТЕ. Ба більше, навіть "дружні" до росії країни, зокрема Індія, висловилися проти дій агресора. Про це 24 каналу сказав експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
До теми Ці п****и мають звідси піти, – працівник ЗАЕС емоційно відреагував на дії росіян
Станція має бути демілітаризована
Очевидно, що тиск світу дійсно великий. "Якщо росія планує виходити з війни з мінімальними втратами для себе та вести будь переговори, вона спершу має зняти ризик інциденту на Запорізькій АЕС. Це колективна та безапеляційна думка", – наголосив Їжак.
Експерт зауважив, що осторонь тримається хіба що Китай. Натомість переважна більшість впливових країн вимагає від росії зробити цей крок.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Запорізьку АЕС вдалося під'єднати до енергомережі. ЗАЕС запрацювала та виробляє електроенергію для потреб України.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив: катастрофи вдалося уникнути зусиллями українських енергетиків. Однак ситуація залишається дуже небезпечною.
- Уночі проти 27 серпня росіяни вчергове обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Відомо, що противник завдав ударів у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2.
- На Запорізькій АЕС найманці з ПВК "Вагнер" облаштували в'язницю. Там вони утримують й катують волонтерів, місцевих підприємців та звичайних жителів.
- У випадку аварії на ЗАЕС радіаційна хмара охопить Україну та росію. Мовиться про частину Півдня нашої країни та південно-західні регіони росії.
росіяни готують шоу для МАГАТЕ на ЗАЕС: дивіться відео