Захід закликає росію передати ЗАЕС під повний контроль МАГАТЕ. Ба більше, навіть "дружні" до росії країни, зокрема Індія, висловилися проти дій агресора. Про це 24 каналу сказав експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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Очевидно, що тиск світу дійсно великий. "Якщо росія планує виходити з війни з мінімальними втратами для себе та вести будь переговори, вона спершу має зняти ризик інциденту на Запорізькій АЕС. Це колективна та безапеляційна думка", – наголосив Їжак.

Експерт зауважив, що осторонь тримається хіба що Китай. Натомість переважна більшість впливових країн вимагає від росії зробити цей крок.

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