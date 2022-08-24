оккупанты на ЗАЭС – "как обезьяны с гранатами", – Старух о ядерных угрозах

россияне продолжают обстреливать ЗАЭС и угрожать всем ядерной безопасностью. Правда, на шантаж россиян цивилизованный мир не поддается, что изрядно раздражает оккупантов.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, какая сейчас ситуация на ЗАЭС. Враг продолжает обстрелы ядерного объекта и пытается шантажировать весь цивилизованный мир.

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Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Как рассказал Старух, российские оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС. Они целятся не в энергоблоки, а в отработанное топливо. Для его хранения в прошлом году было построено первое в Украине хранилище для отработанного ядерного топлива.

Топливо хранится в железобетонных контейнерах, но они не так защищены, как энергоблоки. Это также ядерный объект, но вреда от него будет меньше, чем от блока,

– рассказал Старух.

Украина и международные организации принимают все меры по защите гражданского населения. Также есть планы для всех вариантов развития событий.

"россияне продолжают бегать по станции, как обезьяна с гранатой. Мы все в напряжении, но спокойно и уверенно готовимся ко всему. Люди проинформированы, все необходимые средства для реагирования на чрезвычайную ситуацию тоже есть", - добавил глава Запорожской ОВА.

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