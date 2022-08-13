Украина работает над тем, чтобы новые санкции против россии блокировали ее атомную отрасль

Каждый день пребывания оккупантов на территории ЗАЭС увеличивает опасность для мира. Ответом на шантаж должны быть мощные санкции, блокирующие ядерную отрасль страны-террориста.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что российский шантаж лишь мобилизует еще большее глобальное усилие для противостояния террору.

Читайте также Пятая часть российских подразделений уже разгромлена, – Залужный в разговоре с Милли

Новые санкции должны блокировать атомную отрасль россии

Президент заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах Украины настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Конечно, на это должна быть сильная реакция. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против россии обязательно блокировали российскую атомную отрасль,

– добавил Зеленский.

По его словам, абсолютно все российские чиновники, а также те, кто помогает им в шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде.

"Это обязательно будет. А каждый российский военный, или стреляющий по станции, или стреляющий, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", – отметил глава государства.

Он добавил, что особенно благодарен всем, кто отстаивает это направление – выдерживает давление российских террористов и защищает Украину и мир от созданной оккупантами ядерной угрозы.

"Я благодарен всем нашим энергетикам, которые поддерживают стабильную работу энергосистемы Украины и самой Запорожской станции", – отметил Зеленский.

Он подытожил, что правительство и ВСУ делают все возможное, чтобы вернуть покой, безопасность этой части государства, а также всем другим городам и областям Украины.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Следует посмотреть – у Зеленского назвали 5 направлений для победы Украины в войне: видео