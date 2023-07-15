Привезли дополнительные 2 крематория: у россиян на Запорожье колоссальные потери

Оккупанты имеют колоссальные потери на Запорожском направлении. Все дошло до того, что они были вынуждены завозить дополнительные крематории, чтобы избавиться от тел собственных военных.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на территории временно оккупированной Запорожской области оккупанты привезли по меньшей мере дополнительные 2 мобильных крематория.

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Все из-за сверхбольших потерь на этом направлении. Вонь от уничтоженных оккупантов настолько сильна, что некоторые просто не выдерживают.

Летом они вонь там невыносимая. Враг не может там находиться. Поэтому привозят крематории, чтобы уничтожать тела. А потом говорят, что такой то оккупант пропал без вести,

– заметил Федоров.

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Что происходит в Мелитополе

Как отметил Федоров, оккупанты буквально превратили Мелитополь в военный город. Их захватчики находятся чуть ли не в каждом доме и многоэтажке. Труднее сказать, где их нет, чем, где они есть.

Только за прошедшую неделю россияне заняли несколько новых учреждений, где организовали штабы и казармы. Известно о местном бизнес-центре и административном здании одного из бывших заводов Мелитополя.

Они увеличивают свое присутствие. Их становится больше. Зачем это делают? Потому что понимают – как только ВСУ перережут сухопутный коридор, то оккупантам точно придется бежать из нашего Энергодара, нашего Мелитополя и вообще с Юга,

– заметил Федоров.

Именно поэтому они пытаются усилить свою группировку. Но закончится все вполне понятно – будет еще больше уничтоженных захватчиков.

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