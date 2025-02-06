Россия отказалась проводить ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС: какую причину назвали

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 3 февраля прибыл в Киев. Должна была состояться ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, однако Россия отказалась ее проводить.

Россияне заявляют, что "не могут обеспечить безопасность инспекторов во время этой ротации". Корреспондент 24 Канала из Запорожья объяснил, что это может означать.

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Россия сорвала инспекцию

Корреспондент отметил, что инспекторов МАГАТЭ всегда передавали российской стороне в районе села Каменское, контроль над которым разделен пополам между россиянами и украинцами рекой Янчекрак. Там расположен разрушенный мост автомобильной дороги Харьков – Симферополь. На этом мосту переходили инспекторы на сторону россиян.

Насколько известно, за последнее время украинцы продвинулись в Каменском. Мол, россияне теперь опасаются, говорят: "Мы не можем обеспечить безопасность этих инспекторов". И сорвали эту новую инспекцию,

– сказал он.

Известно, что россияне ранее уже заявляли о том, что хотят, чтобы инспекторы МАГАТЭ заезжали не из Украины, а из России, и затем через оккупированную Россией территорию на Запорожскую АЭС. На это Международное агентство по атомной энергии не согласится.

"Они опять, видимо, подводят к этой ситуации, что "украинцы агрессивные, через Россию поедем". Я догадываюсь, что не поедут через Россию инспекторы МАГАТЭ. Посмотрим в ближайшие дни, как эта ситуация "разрулится", – добавил корреспондент 24 Канала.

Напомним, во время встречи с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия взяла в заложники двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС. Заложников бросили за решетку, потому что якобы у них был какой-то украинский контент и их телефоны. Гендиректор МАГАТЭ пообещал сделать все, "чтобы улучшить ситуацию", и добавил, что планирует очень скоро посетить ЗАЭС и надеется продолжить работу там. Также украинский лидер сообщил, что Украина планирует обсудить вопросы работы ЗАЭС на первой же дипломатической встрече с Россией.