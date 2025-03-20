На фоне предложения Трампа: в райсовете раскрыли действия россиян на Запорожской АЭС

Американский президент Дональд Трамп выразил заинтересованность в восстановлении ЗАЭС, которая сейчас оккупирована российской армией. Он обсудил с украинским лидером возможность оказать помощь со стороны США для этого.

Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева в разговоре с 24 Каналом отметила, что пока на этой атомной электростанции находятся российские солдаты, этот объект несет сплошную опасность.

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Россияне используют ЗАЭС как военную базу

Сейчас никаких предпосылок для того, чтобы российские оккупанты собрались и покинули Запорожскую АЭС, по убеждению депутата райсовета – нет. Она обратила внимание на ежедневные сводки по обстрелам противника по Никополю и Марганцу, которые расположены вблизи ЗАЭС. Именно с территории Запорожской АЭС россияне бьют по этим городам. Более того, они, по словам Сысоевой, не скрывают того, что используют ЗАЭС как место для размещения своей военной техники и личного состава.

Если в начале полномасштабного вторжения они еще как-то от этого открещивались, то в последнее время сами снимают видео о том, чем там занимаются,

– озвучила Сысоева.

ЗАЭС – это, как отметила депутат райсовета, огромный козырь для России, потому что она понимает, что ВСУ никогда не будут бить по атомной электростанции. Поэтому, что должно произойти, чтобы российские солдаты оттуда ушли – пока, с ее слов, непонятно.

В течение последних суток там видели передвижения, но россияне в своих пропагандистских каналах заявили, что просто продолжается ротация сотрудников АЭС,

– рассказала Сысоева.

Отметим, что президент Украины Зеленский заявил, что Запорожскую АЭС можно будет восстановить, однако, согласно его оценке, для этого понадобится ориентировочно 2 года. Он сообщил, что объяснил Трампу, что мало только освободить атомную электростанцию от российских оккупантов, там нужно будет провести ремонтные работы, обеспечить необходимую инфраструктуру, водоснабжение, наличие технического персонала, чтобы она стала рентабельной в будущем.