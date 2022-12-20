Возле Энергодара ВСУ "накрыли" российскую автоколонну с боекомплектом

В Запорожской области продолжаются противостояние ВСУ силам врага на оккупированных территориях в районе Мелитополя, Энергодара и Запорожской АЭС.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что постоянно продолжаются артиллерийские дуэли. Стреляют оккупанты и украинские военные удачно разведывают позиции врага и накрывают его огнем.

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Уничтожен склад боеприпасов врага

Генштаб подтвердил, что за последний период попаданиями в городах Бердянск, Токмак и Пологи был уничтожен склад боеприпасов врага и около 15 единиц техники. Количество раненых – более 150.

Количество уничтоженных россиян Генштаб подсчитывает и сообщит позже,

– отметил корреспондент.

Также были удачные поражения врага, но эта информация пока уточняется, в Конских Роздорах, Васильевке и в селе Днепровка, которое находится рядом с Энергодаром. Оттуда оккупанты часто стреляют по Никополю и Марганцу.

Орехов обстреливали 7 часов подряд

19 декабря в 23 часа очень мощно накрыли расположение врага на северном выезде из Мелитополя в сторону Запорожья.

"Еще не знаем результатов, но было по крайней мере два мощных взрыва. Там находится большой блокпост и есть расположение оккупантов. Враг также стрелял", - отметил он.

Корреспондент сообщил, что по информации военной администрации, накануне многострадальный город Орехов обстреливали 7 часов подряд.

"Он очень разбит, и после этого обстрела городу снова нанесли ущерб", – подчеркнул он.

Оккупанты держат на ЗАЭС боекомплект

Продолжаются артиллерийские дуэли под Энергодаром.

По словам корреспондента, проходят они примерно так. 19 декабря в 13.00 наши военные получили сообщение, что на Энергодар двигается колонна из более 10 автомобилей с боекомплектом. Они отследили эту колонну и накрыли ее огнем.

Сообщается, что меньшая часть колонны была поражена и сгорела, оставшись там на месте. Но большинство автомобилей прорвалось на Запорожскую АЭС.

"Не секрет, что на ЗАЭС россияне держат боекомплект, ведь знают, что туда украинцы стрелять не будут. Там находятся снаряды, которые в случае детонации могут взорваться на АЭС. Такие реалии у нас", – рассказал он.

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Продолжаются обстрелы Никополя и Марганца

Ночью оккупанты стреляли традиционно в сторону Никополя и Марганца. Но на этот раз попали южнее. Пострадали Мировская и Покровская общины. Туда стреляла ствольная артиллерия, было более 20 залпов. Об этом сообщает местная военная администрация.

"Были повреждены более 10 жилых домов, другие сооружения. Перебили газовые и электросети, теперь их восстанавливают местные коммунальщики. Люди, к счастью, не пострадали", – отметил корреспондент.

Враг усиливает проверки

Все перемещения оккупантов в районе Энергодара становятся известны нашей разведке благодаря сообщающим об этом местным жителям. В ответ военные предостерегают людей.

"По информации наших партизан, в Энергодаре сейчас ужесточились проверки автомобилей, личных вещей, телефонов граждан. Поэтому не нужно сообщать, если находитесь в опасности. А если сообщили, сразу уничтожайте в своем телефоне все сообщения, чтобы к вам не прицепились", - подчеркнул он.

Подобные проверки усилились на других территориях. Враг понимает, что украинское население активно сотрудничает с ВСУ и пытается искать людей, сообщающих об их дислокации.

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