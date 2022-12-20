Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зауважив, що постійно тривають артилерійські дуелі. Стріляють окупанти та українські військові вдало розвідують позиції ворога і накривають його вогнем.

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Знищено склад боєприпасів ворога

Генштаб підтвердив, що за останній період влучаннями у містах Бердянськ, Токмак і Пологи було знищено склад боєприпасів ворога та близько 15 одиниць техніки. Кількість поранених – понад 150.

Кількість знищенних росіян Генштаб підраховує і повідомить пізніше,

– зазначив кореспондент.

Також були вдалі ураження ворога, але ця інформація поки уточнюється, в Кінських Роздорах, Василівці і в селі Дніпровка, яке знаходиться поряд з Енергодаром. Звідти окупанти часто стріляють по Нікополю та Марганцю.

Оріхів обстрілювали 7 годин поспіль

19 грудня о 23 годині дуже потужно накрили розташування ворога на північному виїзді з Мелітополя в бік Запоріжжя.

"Ще не знаємо результатів, але було принаймні два потужних вибухи. Там знаходиться великий блокпост і є розташування окупантів. Ворог також стріляв", – зазначив він.

Кореспондент повідомив, що за інформацією військової адміністрації, напередодні багатостраждальне місто Оріхів обстрілювали аж 7 годин поспіль.

"Воно дуже розбите, і після цього обстрілу місту знову завдали збитки", – підкреслив він

Окупанти тримають на ЗАЕС боєкомплект

Тривають артилерійські дуелі під Енергодаром.

За словами кореспондента, відбуваються вони приблизно так. 19 грудня о 13.00 наші військові отримали повідомлення, що на Енергодар рухається колона з понад 10 автомобілів з боєкомплектом. Вони відстежили цю колону і накрили її вогнем.

Повідомляють, що менша частина колони була уражена і згоріла, залишившись там на місці. Але більша частина автомобілів прорвалась на Запорізьку АЕС.

"Не секрет, що на ЗАЕС росіяни тримають боєкомплект, адже знають, що туди українці стріляти не будуть. Там знаходяться снаряди, які в разі детонації можуть вибухнути на АЕС. Такі реалії у нас", – розповів він.

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Тривають обстріли Нікополя та Марганця

Вночі окупанти стріляли традиційно в бік Нікополя та Марганцю. Але цього разу влучили південніше. Постраждали Мирівська та Покровська громади. Туди стріляла ствольна артилерія, було понад 20 залпів. Про це повідомляє місцева військова адміністрація.

"Було пошкоджено понад 10 житлових будинків, інші споруди. Перебили газові та електромережі, тепер їх відновлюють місцеві комунальники. Люди, на щастя, не постраждали", – зазначив кореспондент.

Ворог посилює перевірки

Всі переміщення окупантів в районі Енергодара стають відомі нашій розвідці завдяки місцевим жителям, які повідомляють про це. У відповідь військові застерігають людей.

"За інформацією наших партизанів, в Енергодарі зараз посилилися перевірки автомобілів, особистих речей, телефонів громадян. Тому не треба повідомляти, якщо знаходитесь у небезпеці. А якщо повідомили, одразу знищуйте у своєму телефоні всі повідомлення, щоб до вас не причепилися", – наголосив він.

Такі перевірки посилились на інших територіях. Ворог розуміє, що українське населення активно співпрацює з ЗСУ і намагається шукати людей, які повідомляють про їхню дислокацію.

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