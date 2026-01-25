Подтягивает туда резервы, – Братчук раскрыл, где на Запорожье враг наращивает активность

Ситуация в Запорожской области сложная. В частности, российские оккупанты действуют относительно Степногорска. Кроме попыток выйти на расстояние для поражения артиллерии окрестностей Запорожья, враг также планирует обходить Ореховские укрепрайоны.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что для этого россияне используют и Каховское водохранилище. Они пытаются там проходить.

Что происходит в Запорожье?

Сергей Братчук отметил, что украинские штурмовые войска работают и по Гуляйполью, и по Степногорску. В Степногорске врагу не удалось выйти на те высоты, которые он планировал.

Они активно подтягивают туда свои экипажи БПЛА для того, чтобы работать максимально по нашим войскам. То есть попытаться образовать килзоны для нас. С другой стороны, и наши ребята очень активно работают сегодня на Запорожском фронте,

– подчеркнул он.

В районе Гуляйполя на сегодня самая острая ситуация. Хотя там украинским защитникам удалось провести несколько контратакующих действий и отбросить врага на определенных позициях.

Ситуация динамическая, меняется и будет меняться. Здесь враг давит просто безумно и подтягивает свои резервы. В частности, где-то пытается, например, с Приднепровского направления вытаскивать отдельные подразделения и бросать на Гуляйполе. Поэтому здесь чрезвычайно сложно,

– подчеркнул спикер.

По его словам, главное – не дать врагу выйти на оперативное пространство, о котором они сегодня мечтают. Возможно, у них есть какие-то дедлайны. Ситуация нескольких прошедших дней показывает, что активность врага здесь растет.

Ситуация в Запорожской области: последние новости