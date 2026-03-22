Командир 1 ОШП раскрыл цели контроперации на Запорожье

Для россиян приоритетом их наступательной операции было бы продвижение на Запорожье в сторону областного центра. Однако контрдействия украинских сил помешали планам врага.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", отметив, как украинские силы заставили противника изменить свой замысел относительно Запорожья. Также по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись в северо-западной части Гуляйполя.

К каким действиям прибегает враг из-за давления украинских сил?

Филатов отметил, что попытки продвижения в сторону Запорожья враг начал одновременно с украинской контрнаступательной операцией.

Важно! Украинские военные провели успешные контрнаступательные действия в Днепропетровской области и благодаря этому удалось помешать врагу создать группировку для атаки на северо-восточную часть Запорожской области со стороны Гуляйполя. По мнению военного эксперта Романа Свитана, этот контрудар "фактически нивелировал проблему для Запорожья".

"В полосе 17-го корпуса он имел определенный успех, и именно эта операция была нацелена на то, чтобы не позволить противнику зайти на достаточно большую оперативную глубину и перехватить инициативу", – объяснил командир 1 ОШП.

Замысел операции, по его словам, был гораздо больше, чем те результаты, которые были достигнуты.

На сегодня перегруппировка этих сил и наших войск способствовала тому, что противник не имеет больших продвижений. К тому же он потерял часть оккупированной территории. Соответственно, сейчас он вынужден перегруппировывать свои силы и средства таким образом, чтобы преимущественно блокировать наши действия, а не фокусироваться на продвижении,

– отметил Дмитрий Филатов.

Поэтому сейчас, как подчеркнул командир 1 ОШП, основная цель действий и мероприятий, которые были проведены украинскими силами, – не допустить того, чтобы противник зашел на достаточную оперативную глубину и поставил под угрозу город Запорожье.

