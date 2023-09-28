Надеются на погоду: какую тактику используют россияне на Запорожском фронте

Украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Враг пытается перемещать свои подразделения с востока на юг, но это не дает ему результатов.

О ситуации, в частности, на Запорожском направлении 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, какую роль могут сыграть погодные условия в украинском контрнаступлении.

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Наступление ВСУ

Россияне перемещают свои подразделения, чтобы компенсировать утраченый потенциал на определенных позициях. В частности, из Луганской области опрокинули перебросили группу войск на Запорожское направление, отметил Коваленко. Два вражеских полка почти за 2 недели потеряли наступательный потенциал возле Новопрокоповки, Вербового, Очеретоватого.

"Эти подразделения перемещались из Луганщины для того, чтобы окружить наш плацдарм в этом запорожском треугольнике и создать, как они (россияне – 24 Канал) говорят, "котел". Его создать не удалось. Вместо этого потеряли боеспособность подразделения 76-й, а была еще 7-я десантно-штурмовая дивизия. Они 19 сентября остались довольно неожиданно без большинства офицеров среднего звена и не только", – добавил военный обозреватель.

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В целом оккупанты пытаются заполнить Запорожскую область максимальным количеством человеческого ресурса, который у них есть. Но не в целях эффективной обороны, а чтобы тормозить украинское наступление.

Россияне пытаются затормозить наше наступление, чтобы начались неблагоприятные погодные условия – ливни, мороз, и они надеются на погоду. А не на свою армию,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Украинские Силы обороны зависят от погоды частично. В частности, речь идет непосредственно о локациях, на которых украинские бойцы будут располагаться на момент наступления этих самых неблагоприятных условий.

"В Запорожской области есть 3 локации – одна мягко говоря нам невыгодна. Другая – 50/50. И есть та, где погодные условия не будут влиять на темпы нашего продвижения", – добавил военный обозреватель.

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