Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
Пророссийские боевики уже 6 раз обстреляли Донбасс с начала суток 24 декабря. Один украинский военнослужащий ранен.
Боевики в очередной раз нарушили минские договоренности, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Украинского военнослужащего сразу доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
В пресс-службе добавили, что в 2:35 в течение получаса из-под Докучаевска боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по пункту Березовое.
В течение часа около 06.35 боевики дважды вели обстрелы в районе Новолуганского.
Оккупанты также обстреляли пункты Крымское, Светлодарск и Шуми. Они применили гранатометы и стрелковое вооружение.
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Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе
С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:
- безвозвратные потери – 2608 человек;
- другие погибшие (умершие) – 1087 человек;
- санитарные потери (раненые) – 9805 человек;
- травмированные – 2251 человек.
Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.
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