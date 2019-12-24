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      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

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      Украинский воин был ранен на Донбассе / freeradio.com.ua

      Пророссийские боевики уже 6 раз обстреляли Донбасс с начала суток 24 декабря. Один украинский военнослужащий ранен.

      Боевики в очередной раз нарушили минские договоренности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

      Важно: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

      Украинского военнослужащего сразу доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

      В пресс-службе добавили, что в 2:35 в течение получаса из-под Докучаевска боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по пункту Березовое.

      В течение часа около 06.35 боевики дважды вели обстрелы в районе Новолуганского.

      Оккупанты также обстреляли пункты Крымское, Светлодарск и Шуми. Они применили гранатометы и стрелковое вооружение.

      Обратите внимание: Выпускники российской снайперской школы приехали на Донбасс "сдать экзамен": убили пенсионера

      Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

      С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9805 человек;
      • травмированные – 2251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

      окуповані території донбасуОккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе
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