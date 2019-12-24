Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Проросійські бойовики вже 6 разів обстріляли Донбас від початку доби 24 грудня. Один український військовий отримав поранення.

Бойовики вкотре порушили мінські домовленості, повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Українського воїна одразу доставили до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я – задовільний.

У пресслужбі додали, що о 02:35 упродовж пів години від Докучаєвська бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по пункту Березове.

Упродовж години близько 06.35 бойовики двічі вели обстріли у районі Новолуганського.

Окупанти також обстріляли пункти Кримське, Світлодарськ та Шуми. Вони застосували гранатомети та стрілецьке озброєння.

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Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.



Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу