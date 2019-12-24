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      Окупанти поранили українського військового на Донбасі

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      Український воїн отримав поранення на Донбасі / freeradio.com.ua

      Проросійські бойовики вже 6 разів обстріляли Донбас від початку доби 24 грудня. Один український військовий отримав поранення.

      Бойовики вкотре порушили мінські домовленості, повідомили у пресслужбі Міноборони.

      Важливо: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

      Українського воїна одразу доставили до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я – задовільний.

      У пресслужбі додали, що о 02:35 упродовж пів години від Докучаєвська бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по пункту Березове.

      Упродовж години близько 06.35 бойовики двічі вели обстріли у районі Новолуганського.

      Окупанти також обстріляли пункти Кримське, Світлодарськ та Шуми. Вони застосували гранатомети та стрілецьке озброєння.

      Зверніть увагу: Випускники російської снайперської школи приїхали на Донбас "скласти іспит": вбили пенсіонера

      Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Збройні сили України
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