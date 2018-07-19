Ситуация в Азовском море похожа на спектакль, – эксперт

Силы на морском флоте можно сопоставить 10: 0 в пользу России. Но ситуация в Азовском море похожа на определенный спектакль.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Более подробно о ситуации на Азовском море в материале: Бой за Азовское море: угрожает ли Украине открытие морского фронта?

"Москва на сто процентов контролирует море без единого выстрела и любой конфронтации. Украинский москитный флот на веслах не может противостоять береговой охране РФ и кораблям Черноморского флота, особенно, которые базируются в районе Новороссийска и фактически сегодня введены в акваторию Азовского моря",

– отмечает Жданов.

В то же время, отмечает военный, в связи с задержанием Россией судов в Азовском море со стороны Украины нет официальных нот протеста, исков в суды за нарушение международного морского права. Кроме того, есть еще и судовладельцы, которые ревностно относятся к своему имуществу. Несмотря на то, что российские пограничники для досмотра судна задерживают на 6-8 часов, никто из владельцев не жалуется.

"Россия заявляет, что осматривает судна по договоренности с Украиной. Если судовладельцы не бьют тревогу, что их корабли задерживают, значит, это розыгрыш какого-то спектакля. Не исключено, что за несколько дней мы услышим требование России о введении пошлины для Украины за прохождение по Керченскому проливу или же, чтобы Украина включила поставку пресной воды в Крым", – считает Олег Жданов.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Петр Порошенко заявил, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие. Благодаря ее наглым действиям ухудшилась ситуация в Черноморском регионе и Азовском регионах. Вполне вероятно, Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.